Мошенник за один звонок украл у москвички более 1,5 млн рублей

Жительница Москвы лишилась более 1,6 миллиона рублей после "звонка из банка". Подробности преступной схемы журналистам рассказали в ГУ МВД Москвы.

Известно, что злоумышленник позвонил жертве вечером 11 февраля и назвал себя сотрудником банка. Далее он в процессе беседы заручился доверием москвички и узнал все данные ее банковской карты, после чего снял со счета все находившиеся там средства.

"Сумма ущерба превысила 1,6 миллиона рублей", — указывается в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

В свою очередь, эксперты по кибербезопасности вновь призывают граждан ни под какими предлогами не предоставлять по телефону никакие данные о своих счетах, не делиться информацией о полных реквизитах банковских карт, а также ПИН-кодах, CVC-кодах и одноразовых паролях для подтверждения транзакций.