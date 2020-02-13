Экономика Финляндии оказалась в заложниках у коронавируса

Экономика Финляндии оказалась в заложниках смертельного коронавируса Covid-2019 из Китая.

Как сообщает Bloomberg, государственная компания Finnvera Oyj, которая выполняет функции экспортно-кредитного агентства, выдала большое число кредитов и кредитных гарантий на приобретение произведенных в государствах Северной Европы, в том числе и в самой Финляндии, круизных судов. Их взяли крупнейшие мировые операторы.

По причине коронавируса рынок дорогостоящих морских и океанских круизов оказался под угрозой

У берегов Японии сейчас стоит на карантине лайнер со множеством зараженных людей на борту. Если вирус продолжит распространяться, спрос на новые суда сократится, а уже взятые на них кредитные средства окажутся под риском дефолта.

Общий размер кредитных гарантий, ответственность по которым в конечном итоге возложена на правительство Финляндии, равняется 11 миллиардам евро, что составляет 1/6 часть госбюджета на текущий год и 10% от совокупного госдолга.