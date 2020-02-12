По результатам 2019 года, объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России уменьшился несущественно — на 0,4%, до 72,6 миллиарда рублей. При этом часть россиян, жителей половины областей страны, фактически прекратила выплачивать кредиты.
Такие данные приводятся в материалах коллекторского агентства "Долговой Консультант".
По словам экспертов, уже в этом году банки, очевидно, начнут активно забирать квартиры у россиян, которые прекратили платить по ипотеке, и будут реализовывать залоговое жилье по заниженной стоимости.
"Согласно нашим данным, в целом по РФ уже свыше 22,3 тысяч проблемных ипотечных квартир, — указывается в исследовании. — И это только квартиры, залогодержателями по которым выступают банки, реальное число квартир с учетом продажи закладных в 1,5 раза больше. Этот объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке недвижимости".
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.