Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке

По результатам 2019 года, объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России уменьшился несущественно — на 0,4%, до 72,6 миллиарда рублей. При этом часть россиян, жителей половины областей страны, фактически прекратила выплачивать кредиты.

Такие данные приводятся в материалах коллекторского агентства "Долговой Консультант".

В России свыше 22,3 тысяч проблемных ипотечных квартир

По словам экспертов, уже в этом году банки, очевидно, начнут активно забирать квартиры у россиян, которые прекратили платить по ипотеке, и будут реализовывать залоговое жилье по заниженной стоимости.