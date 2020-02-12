В РФ могут увеличить налоги на уголь и алмазы

Правительство России занято поиском возможностей по увеличению доходов бюджета за счет компаний, которые ведут добычу полезных ископаемых.

Как передает "Коммерсант", еще в январе Минфином были разработаны предложения по росту НДПИ для предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых, кроме углеводородов. Это осуществляется в рамках поручений президента России Владимира Путина.

Речь идет о том, чтобы повысить налог на добычу в периоды высоких цен на экспорт. Самые значительные поступления Минфин ожидает получить от угольщиков — примерно 40 млрд рублей ежегодно. Но в компаниях полагают, что увеличение налогов приведет к сокращению возможности инвестиций, а эксперты видят в инициативе возникновение рисков устойчивости отрасли.

Также в Минфине задумали изменить расчет НДПИ и для алмазов (в настоящее время размер ставки составляет 8% от стоимости), а также рассматривают вариант увеличения НДПИ при производстве минеральных удобрений.