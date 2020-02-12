В Турции пожаловались на проблемы отправки томатов в Россию

Поставщики из Турции в последнее время испытывают сложности с отправкой помидоров в РФ. Такое заявление руководитель Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

По причине эпидемии коронавируса Россия ранее закрыла пункты пропуска в дальневосточном регионе, вследствие чего были приостановлены, в частности, и грузовые перевозки, передает РИА "Новости".

Помимо этого, один из крупнейших ритейлеров России — "Магнит" — на прошедшей неделе заявил, что

"приостанавливает поставки фруктов и овощей из КНР на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистических процессов".

Другой крупный ритейлер, X5 Retail Group, сообщил, что рассматривает возможность поставок из других государств.