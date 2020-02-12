СП подсчитала подоходный налог: экономика выходит из "тени"

Счетная палата обнародовала отчет аудитора Андрея Батуркина по результатам анализа администрирования ФНС налога на доходы физических лиц в 2016–2018 годах.

Как передает "Коммерсантъ", отчетом частично захватывается период нестабильности экономической ситуации в малом и среднем бизнесе в 2017–2018 годах, а также начало периода стремительного развития системы электронных платежей.

"Обеление" доходов происходит, но медленно

В документе приводятся итоги подготовительных работ в ФНС в предыдущие годы по администрированию НДФЛ: с прошлого года подоходные налоги рассчитывают в системе АИС "Налог-3", в рамках которой администрируется существенная доля других налогов (ранее в ФНС действовала отдельная система — СЭОД).

Как говорится в отчете, в 2016–2018 годах каких-либо значительных проблем в администрировании НДФЛ налоговые структуры не испытали.

Отмечается, что темпы роста поступления НДФЛ в бюджет (3,25 трлн руб. в 2017 году, 3,63 трлн руб. - в 2018 году, 1,78 трлн руб. - в I полугодии 2019 года) всегда выше значений инфляции, а уровень собираемости налога в реальном выражении — всегда превышает рост фонда оплаты труда — "обеление" доходов происходит, но медленно.