Руководитель Минтруда Антон Котяков пояснил, что индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством, но пожилые граждане получают всю накопленную индексацию, когда прекращают работать.

"Подчеркну, что сейчас действующим порядком не предусматривается индексация пенсий работающим пенсионерам, во время их трудовой деятельности им начисляются соответствующие страховые коэффициенты для увеличения пенсии.

В период выхода на пенсию этим гражданам выплачивается вся накопленная индексация", —