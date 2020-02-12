В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
К такому выводу пришли специалисты IT-компании "Эвотор", проводившие анализ рынка табачных изделий. Результат получен на основе данных с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране.
"Всего в январе этого года контрабандные сигареты под маркой брендов, легально не поставляемых в Россию — FEST, NZ, Credo, Minsk — продавались в 70 российских регионах", — написано в отчетном документе "Эвотора" (цитата РИА Новости).
Согласно отчету:
каждая 5-я пачка сигарет в Челябинской и Смоленской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии — 22% всех реализованных сигарет,
Причина "активных продаж" — дешевизна контрафакта: в среднем 55 рублей вместо 93 за легальную пачку.
"По нашим данным, контрафактные сигареты продаются в 3% магазинов несетевой розницы, торгующей табачными изделиями. И это не только белорусский "продукт"", — говорит Вячеслав Предыбайло, директор "Эвотора" по маркировке.
По его словам, снижения количества подделок сигарет на рынке России стоит ожидать после 1 июля 2020, когда вступит в силу закон о продаже только маркированных сигарет и обязательного условия для магазинов — принимать товар по электронным накладным.
"Для нарушителей в новых условиях предусмотрена административная и уголовная ответственность", — напомнил Предыбайло.
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