Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами

В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.

К такому выводу пришли специалисты IT-компании "Эвотор", проводившие анализ рынка табачных изделий. Результат получен на основе данных с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране.

"Всего в январе этого года контрабандные сигареты под маркой брендов, легально не поставляемых в Россию — FEST, NZ, Credo, Minsk — продавались в 70 российских регионах", — написано в отчетном документе "Эвотора" (цитата РИА Новости).

Согласно отчету:

каждая 5-я пачка сигарет в Челябинской и Смоленской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии — 22% всех реализованных сигарет,

в республике Дагестан — каждая 10-я — 10%,

в Волгоградской области -5%,

в Вологодской области — 8%,

в Ивановской — 7%,

в Санкт-Петербурге — 6%.

Почему народ охотно покупает контрафакт

Причина "активных продаж" — дешевизна контрафакта: в среднем 55 рублей вместо 93 за легальную пачку.

"По нашим данным, контрафактные сигареты продаются в 3% магазинов несетевой розницы, торгующей табачными изделиями. И это не только белорусский "продукт"", — говорит Вячеслав Предыбайло, директор "Эвотора" по маркировке.

Когда подделки "уйдут" с рынка

По его словам, снижения количества подделок сигарет на рынке России стоит ожидать после 1 июля 2020, когда вступит в силу закон о продаже только маркированных сигарет и обязательного условия для магазинов — принимать товар по электронным накладным.