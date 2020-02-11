В реальности за проблемой снижения китайского спроса на нефть стоят трудности мировой экономики, а не вспышка коронавируса. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

"Посмотрите, что еще до того, как появились слухи о коронавирусной инфекции, было зафиксировано такое явление, как неблагоприятный индекс деловой активности, в частности, и в КНР, — сказал Дзарасов. — Этот индекс устроен таким образом: делают опрос ведущих менеджеров крупнейших мировых компаний. Им задают вопрос: "В этом месяце ваши дела идут лучше или хуже, чем в прошлом?" И если число ответов, по которым дела пошли лучше, оказалось менее 50%, тогда делают вывод об ухудшении деловой ситуации. Перед вспышкой коронавирусной инфекции индекс деловой активности уже падал. В различных государствах мира, в частности, и в Китае. Я думаю, причина в этом. В заболеваниях мировой экономики, а не человека", — цитирует слова эксперта информагентство REGNUM.