Власти Шри-Ланки думают о строительстве на острове российской АЭС

Власти Шри-Ланки находятся в поисках "чистых энергоносителей". Решением проблемы может стать строительство на острове российской атомной электростанции.

Предложение уже сделано ланкийским властям. Сейчас они рассматривают варианты взаимодействия.

"Власти Шри-Ланки являются сторонниками экологически чистой энергетики. Основной целью, которая стоит перед государством, выступает мягкий переход от имеющихся "грязных" (уголь, нефть) энергоносителей к "чистым" (газ, альтернативные источники). Вопрос использования атома является в этой связи весьма перспективным. Работа в этом направлении уже начата", — рассказал журналистам посол РФ на Шри-Ланке Юрий Материй.

Стоит отметить, что первые консультации по этому вопросу прошли еще в 2017 году. Сейчас потребление энергии на острове выросло в разы, поэтому тема вновь стала актуальной.