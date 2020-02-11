Власти Шри-Ланки находятся в поисках "чистых энергоносителей". Решением проблемы может стать строительство на острове российской атомной электростанции.
Предложение уже сделано ланкийским властям. Сейчас они рассматривают варианты взаимодействия.
"Власти Шри-Ланки являются сторонниками экологически чистой энергетики. Основной целью, которая стоит перед государством, выступает мягкий переход от имеющихся "грязных" (уголь, нефть) энергоносителей к "чистым" (газ, альтернативные источники). Вопрос использования атома является в этой связи весьма перспективным. Работа в этом направлении уже начата", — рассказал журналистам посол РФ на Шри-Ланке Юрий Материй.
Стоит отметить, что первые консультации по этому вопросу прошли еще в 2017 году. Сейчас потребление энергии на острове выросло в разы, поэтому тема вновь стала актуальной.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.