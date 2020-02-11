Политика санкций вынудила Америку просить нефть у РФ

РФ грамотно воспользовалась санкционной политикой Америки и ситуацией на нефтяном рынке, существенно нарастив свои объемы поставок в Штаты. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Америку увеличился в 2018-м, и в особенности в 2019 году. За 11-месячный период прошлого года Россия обогнала Мексику по поставкам нефти и нефтепродуктов в Штаты, и сейчас уступает только Канаде, таковыми оказались данные Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Также указывается, что с апреля поставки предприятиями РФ сырой нефти в Америку увеличились с приблизительно 10 миллионов баррелей в месяц до 15-17 миллионов. В октябре показатель достиг 20,9 миллионов баррелей, в ноябре — уменьшился до 19,2 миллионов.

Помимо этого, в ноябре прошедшего года Россия поставила Америке рекордные объемы нефтепродуктов, в том числе дизельное топливо. По сравнению с началом года показатель подрос более чем в 2,5 раза.