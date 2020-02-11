Прокуратура Чувашии подала иск почти на 300 млн рублей

В Арбитражном суде Республики Чувашия зарегистрировали иск прокуратуры района Чебоксар, требующей взыскать с двух ответчиков сумму в 284 миллиона рублей.

Отмечается, что исковое заявление было подано прокуратурой Ленинского района Чебоксар. В качестве ответчиков выступили АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" ФГБОУ "Уфимский государственный нефтяной технический университет". Общая сумма исковых требований равняется крупной сумме в 284 миллиона рублей.

Заявление прошло регистрацию в Арбитражном суде Чувашии 7 февраля. Но в производство дело пока не пустили.