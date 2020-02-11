В Арбитражном суде Республики Чувашия зарегистрировали иск прокуратуры района Чебоксар, требующей взыскать с двух ответчиков сумму в 284 миллиона рублей.
Отмечается, что исковое заявление было подано прокуратурой Ленинского района Чебоксар. В качестве ответчиков выступили АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" ФГБОУ "Уфимский государственный нефтяной технический университет". Общая сумма исковых требований равняется крупной сумме в 284 миллиона рублей.
Заявление прошло регистрацию в Арбитражном суде Чувашии 7 февраля. Но в производство дело пока не пустили.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.