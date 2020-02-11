Расходы китайцев в РФ сократились из-за коронавируса

Объемы трат китайцев в России уменьшились на треть по причине распространения коронавируса.

Как передает РБК, по подсчетам банка "Русский стандарт", объемы платежей через китайскую Alipay в январе упали на 31,2% (в сравнении с январем прошлого года). За первую неделю февраля падение достигло уже 73,4%. Это обусловлено введением запрета на организованные поездки из КНР. Сейчас в стране остаются китайцы, прибывшие по индивидуальным туристическим визам.

Отмечается, что отсутствие китайских туристов отрицательно скажется на отечественном рынке премиальных и люксовых товаров, зависимом от покупателей из КНР. С начала 2020-го года отток покупателей в ТЦ премиум-сегмента превысил 9%. Кроме торговли и туристического бизнеса, потери прогнозируются также и у музеев.