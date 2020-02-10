Россияне начали массово скупать доллары

Жители РФ начали резко скупать иностранную валюту в 2020-м году.

Как указывается в материалах банка "Русский Стандарт",

объемы покупок долларов в январе текущего года увеличились на 24% в сравнении с январем 2019-го, говорят данные, собранные со всех обменников банка в стране.

Средняя сумма приобретения долларов выросла на 3%. Евро оказался не таким популярным у наших сограждан. Объемы его покупок в сравнении с минувшим годом годом упали на 8%, а средняя сумма стала меньше на 14%.

Отмечается, что наиболее часто доллары и евро покупали в Москве и Санкт-Петербурге. Также в лидерах по покупке долларов оказались такие города, как Новосибирск, Ставрополь и Саратов, по покупке евро — Саратов, Калининград и Новосибирск.