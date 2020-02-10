На Сахалине повысили размер минимальной зарплаты

Размер минимальной заработной платы повысили в Сахалинской области. Соглашение об этом было подписано правительством региона, профсоюзами и региональным Союзом промышленников и предпринимателей.

Отмечается, что МРОТ в единственном островном регионе РФ — один из наиболее высоких в дальневосточном регионе и в два раза превышает минимум, установленный законодательством.

В настоящее время в центральных и южных районах области МРОТ повышен с 23 688 рублей до 26 040. Для северных территорий (Оха и Ноглики) МРОТ повысили с 29 328 до 32 240 рублей, на Курильских островах — с 31 584 до 34 720 рублей.