Нефтяные цены продолжают падение

На фоне новостей о распространении коронавируса продолжается падение нефтяных фьючерсов. Об этом говорят данные торгов.

Например, цена по фьючерсным договорам на нефть WTI уменьшилась на 0,18%, и составляет 50,23 доллара за бочку.

Отмечается, что апрельские фьючерсы на нефть Brent сократились на 0,20%, до 54,36 доллара за бочку.

А ранее СМИ сообщали, что из-за эпидемии коронавируса сократились объемы поставок нефти в КНР, и сформировавшийся на рынке избыток нефти ведет к снижению мировых цен на топливо.