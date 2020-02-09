Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение цен на медицинские маски в аптеках недопустимы. Чиновница планирует привлечь к решению этой проблемы Федеральную антимонопольную службу, чтобы ведомство провело проверки аптек, уличенных в повышении цен на медицинские маски.
Ранее крупные аптечные сети уличили в повышении цен на медицинские маски. Телеканал РЕН ТВ показал сюжет, где в одной из аптек стоимость упаковки медицинских масок составила более тысячи рублей. Также взлетели цены и на противовирусные препараты.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".