Аптекам, завышающим цены на медицинские маски, пообещали проверки

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение цен на медицинские маски в аптеках недопустимы. Чиновница планирует привлечь к решению этой проблемы Федеральную антимонопольную службу, чтобы ведомство провело проверки аптек, уличенных в повышении цен на медицинские маски.

Ранее крупные аптечные сети уличили в повышении цен на медицинские маски. Телеканал РЕН ТВ показал сюжет, где в одной из аптек стоимость упаковки медицинских масок составила более тысячи рублей. Также взлетели цены и на противовирусные препараты.