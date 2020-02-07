Товарооборот между Россией и Беларусью упал на 0,5%

По результатам 2019 года, объемы товарооборота Белоруссии с Россией уменьшились на 0,5% — до $35,55 млрд. При этом в совокупной белорусской внешней торговле товарами на долю нашей страны, как и ранее, приходится около половины, рассказали журналистам в белорусском посольстве.

В белорусском обороте внешней торговли товарами за 2019-й на долю РФ пришлось чуть более 41% экспорта (в 2018-м году показатель составил 38,3%) и почти 56% импорта (в 2018-м году — 58,8%).

При этом общий размер взаимного товарооборота двух стран за прошедший год оказался ниже 2018-го года ($35,61 миллиардов), и показатель даже не приблизился к уровню 2012-го года ($43,86 миллиардов).