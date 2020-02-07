Вице-премьер: Ставки по ипотеке необходимо снизить

9% по ипотеке — слишком высокая ставка. Такое мнение высказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его мнению, банки могут себе позволить пересмотреть процентную ставку в сторону снижения.

"Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку", — цитируют СМИ вице-премьера.

Ранее Правда. Ру писала, что средний срок ипотеки в России вырос. Теперь он составляет 18 лет. Чаще всего квартиру в ипотеку покупают жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Башкирии.