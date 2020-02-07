Центробанк снизил ключевую ставку

До 6% годовых снизилась ключевая ставка в России. Такое решение принял Центробанк.

Снижение произошло на 0,25 процентного пункта. Это уже шестое снижение ключевой ставки подряд.

Стоит отметить, что эксперты этого ожидали. По их мнению, причина кроется в замедлившейся инфляции.

Напомним, ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ставку ввели 13 сентября 2013 года.