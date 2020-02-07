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Володин озвучил причины упадка экономики России в XX веке

Экономика

Экономика России в XX веке упала вследствие того, что наша страна "кормила" республики СССР, которые вышли из состава Союза в 1991-м году. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания в четверг Володин пояснил, что до революции Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга, и входил в четверку лучших городов по уровню экономического развития.

"Задайтесь вопросом, почему сегодня этот город 17-й по численности населения и, если рассуждать об экономике, в топ-10 уже не входит. Здесь все же следует брать ответственность и за те семь десятков лет, когда мы, российские регионы, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и чистили эти регионы от всего, формируя там промышленность, обучая языку и многому другому", — пояснил Володин.

Темы ссср 20 век упадок причины экономика вячеслав володин
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