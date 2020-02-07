Экономика России в XX веке упала вследствие того, что наша страна "кормила" республики СССР, которые вышли из состава Союза в 1991-м году. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания в четверг Володин пояснил, что до революции Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга, и входил в четверку лучших городов по уровню экономического развития.
"Задайтесь вопросом, почему сегодня этот город 17-й по численности населения и, если рассуждать об экономике, в топ-10 уже не входит. Здесь все же следует брать ответственность и за те семь десятков лет, когда мы, российские регионы, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и чистили эти регионы от всего, формируя там промышленность, обучая языку и многому другому", — пояснил Володин.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.