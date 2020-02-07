Володин озвучил причины упадка экономики России в XX веке

Экономика России в XX веке упала вследствие того, что наша страна "кормила" республики СССР, которые вышли из состава Союза в 1991-м году. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания в четверг Володин пояснил, что до революции Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга, и входил в четверку лучших городов по уровню экономического развития.