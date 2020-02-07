Госдума решила не прощать россиянам долги по ЖКХ

Задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги списывать не будут. Государственная Дума в первом чтении отклонила закон о признании долгов по ЖКХ безнадежными.

"Названные изменения не обеспечивают корректность данных в платежных документах и не гарантируют неотображение в них долгов и пени", — приводит Ura.ru выдержку из заключения профильного комитета Госдумы.

Напомним, закон разработал и внес на рассмотрение Госдумы руководитель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как предполагалось, Жилищный кодекс России должны были дополнить новой статьей. В результате суды смогли бы принимать заявления от УК о взыскании задолженностей за коммунальные услуги строго в пределах трех лет.