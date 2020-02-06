Китайские эксперты на международной выставке вооружений проанализировали представленный истребитель 5-го поколения проекта AMCA и заявили, что этот самолет индийские коллеги скопировали с китайского J-31.
Как пишет китайский информационный портал SINA, очень заметно, что индийцы копируют китайскую технику. Если ранее в Индии подсматривали конструктивные решения у американского истребителя пятого поколения F-22, то теперь они явно перенимают, а точнее — подворовывают опыт китайских конструкторов.
Среди особенностей, которые перенял индийский самолет у китайского собрата:
И это — только то, что касается корпуса и всего общего вида истребителя.
Впрочем, китайцы не сильно расстраиваются, поскольку до окончательного варианта индийского военного самолета еще очень далеко.
Что касается китайского новейшего самолета, то он проходит тестирование. К тому же руководство Народной освободительной армии Китая планирует переделать его в палубный истребитель.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.