Один из главных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первую позицию в российской части глобального рейтинга Forbes. Его личные активы в настоящее время составляют 25,1 млрд долларов.
Отмечается, что с начала прошлого года ценные бумаги "Норникеля" поднялись в цене на 60% — с 13500 до 21426 рублей за акцию.
На втором месте оказался глава "Лукойла" Вагит Алекперов, на третьем — руководитель и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.