Forbes обнародовал список богатейших граждан РФ

Один из главных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первую позицию в российской части глобального рейтинга Forbes. Его личные активы в настоящее время составляют 25,1 млрд долларов.

Отмечается, что с начала прошлого года ценные бумаги "Норникеля" поднялись в цене на 60% — с 13500 до 21426 рублей за акцию.

На втором месте оказался глава "Лукойла" Вагит Алекперов, на третьем — руководитель и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.