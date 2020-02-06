Ужесточение Банком России правил кредитования не оставило надежд на то, что в 2020-м году потребительские расходы увеличатся, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

"Для отечественной экономики Международный валютный фонд, Всемирный Банк и другие организации предполагают рост в текущем году на уровне примерно 1,5%, хотя эти данные, очевидно, будут подвергнуты понижающей корректировке ближе ко второй половине года, — пояснил Григорьев. — Соответственно, следует поинтересоваться теми источниками, благодаря которым будет возможным более чем двукратное ускорение роста экономики. Таковым явно не может выступить повышение государственных расходов, поскольку в приоритете нового правительства, как мы уже слышали, остается "макроэкономическая стабильность", "сбалансированный (а в действительности — профицитный) бюджет" и другие ограничения", - передает ИА REGNUM слова эксперта.