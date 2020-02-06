Россия – один из основных поставщиков нефти и топлива для США

20,9 млн баррелей нефти и топлива закупили США у России. Таковы данные за октябрь 2019 года.

Россия стала одним из основных поставщиков энергоносителей для американцев в октябре. Это следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США. Главным импортером стала Канада. Соседи поставили Штатам 136,5 млн баррелей нефти и топлива. Также в списке поставщиков Мексика и Саудовская Аравия.

В ноябре на втором месте по поставкам энергоносителей стала Саудовская Аравия. Россия же передала американцам 19,2 млн баррелей.