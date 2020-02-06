20,9 млн баррелей нефти и топлива закупили США у России. Таковы данные за октябрь 2019 года.
Россия стала одним из основных поставщиков энергоносителей для американцев в октябре. Это следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США. Главным импортером стала Канада. Соседи поставили Штатам 136,5 млн баррелей нефти и топлива. Также в списке поставщиков Мексика и Саудовская Аравия.
В ноябре на втором месте по поставкам энергоносителей стала Саудовская Аравия. Россия же передала американцам 19,2 млн баррелей.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.