Тонны говядины уничтожили в Красноярском крае

В Дудинском морском порту в северной части Красноярского края обнаружили 4,5 тонны говядины без признаков ветеринарно-санитарной экспертизы, которую по решению надзорного органа уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Отмечается что вывезенная из Красноярска партия мороженой говядины, по сведениям ФГИС "Меркурий", подверглась ветеринарно-санитарной экспертизе. Но фактически на четвертинах туш не было оттисков клейм госветслужбы, что говорило о формальном осуществлении экспертизы, без осмотра туш специалистом по ветеринарии.

Владельцу мяса выписали 1 тысячу рублей штрафа и отправили говядину на уничтожение

Владелец мяса был оштрафован на одну тысячу рублей. Мясо направили для уничтожения на специализированное предприятие города Норильска. В Службе по ветеринарному надзору Красноярского края рассмотрят меры по отношению сотрудника, который допустил это нарушение.