В Дудинском морском порту в северной части Красноярского края обнаружили 4,5 тонны говядины без признаков ветеринарно-санитарной экспертизы, которую по решению надзорного органа уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Отмечается что вывезенная из Красноярска партия мороженой говядины, по сведениям ФГИС "Меркурий", подверглась ветеринарно-санитарной экспертизе. Но фактически на четвертинах туш не было оттисков клейм госветслужбы, что говорило о формальном осуществлении экспертизы, без осмотра туш специалистом по ветеринарии.
Владелец мяса был оштрафован на одну тысячу рублей. Мясо направили для уничтожения на специализированное предприятие города Норильска. В Службе по ветеринарному надзору Красноярского края рассмотрят меры по отношению сотрудника, который допустил это нарушение.
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