Эксперт: в экономику РФ не желает вкладывать ни государство, ни бизнес

В 2020 году в России, в условиях падения спроса и неопределенности, не нужно ждать всплеска частных инвестиций, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

"Надежды можно возлагать исключительно на всплеск частных инвестиций, но почему частный сектор при падении спроса и неопределенности должен синхронно начать инвестировать в отечественную экономику, если само государство аналогичного не делает? — говорит Григорьев. — Касаемо нацпроектов, то их невысокая эффективность — консенсус не так среди оппозиционеров, как среди множества экспертов и чиновников. И на то имеется несколько причин".

По словам Григорьева, нацпроекты — это не только какие-то отдельные проекты. Нередко это переупакованные под новым брендом бюджетные инвестиции, которые и так планировали заранее, а объемы их часто очень скромны — так,