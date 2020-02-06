Основатель компании Amazon Джефф Безос, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире, продал акции своей компании на общую сумму 1,74 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на информацию Комиссии по ценным бумагам США.
В соответствии с документом, сделки прошли 31 января и 3 февраля. От них размер чистого дохода доход Безоса составил 1,3 миллиарда долларов после выплаты налогов.
Почему предприниматель принял решение избавиться от части акций Amazon, остается неизвестным. Но отмечается, что он продает акции на сумму примерно миллиард долларов ежегодно. В 2017-м году Безос говорил о том, что эти средства идут на финансирование его другого проекта — аэрокосмической компании Blue Origin.
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