Безос продал акции своей компании на 1,7 млрд долларов

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире, продал акции своей компании на общую сумму 1,74 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на информацию Комиссии по ценным бумагам США.

В соответствии с документом, сделки прошли 31 января и 3 февраля. От них размер чистого дохода доход Безоса составил 1,3 миллиарда долларов после выплаты налогов.

Почему Безос ежегодно расстается с акциями?

Почему предприниматель принял решение избавиться от части акций Amazon, остается неизвестным. Но отмечается, что он продает акции на сумму примерно миллиард долларов ежегодно. В 2017-м году Безос говорил о том, что эти средства идут на финансирование его другого проекта — аэрокосмической компании Blue Origin.