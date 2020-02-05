В текущем году, как ожидается, право на материнский капитал в России на первого ребенка приобретут свыше 561 тысячи семей, а на второго — 552 тысячи.
Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе правительственного совещания с главой государства.
Напомним, что программа материнского капитала в нашей стране была значительно расширена. Если ранее этот вид помощи выдавали только на второго ребенка и в последние годы он равнялся 453 тысячам рублей, то после послания президента Федеральному собранию, где он поднял этот вопрос, маткапитал будут выдавать уже после рождения первого ребенка в сумме 466 тысяч рублей.
При этом после рождения второго ребенка маткапитал вырастет до 616 тысяч рублей.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.