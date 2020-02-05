Голикова озвучила число семей с правом на маткапитал в 2020 году

В текущем году, как ожидается, право на материнский капитал в России на первого ребенка приобретут свыше 561 тысячи семей, а на второго — 552 тысячи.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе правительственного совещания с главой государства.

Напомним, что программа материнского капитала в нашей стране была значительно расширена. Если ранее этот вид помощи выдавали только на второго ребенка и в последние годы он равнялся 453 тысячам рублей, то после послания президента Федеральному собранию, где он поднял этот вопрос, маткапитал будут выдавать уже после рождения первого ребенка в сумме 466 тысяч рублей.

При этом после рождения второго ребенка маткапитал вырастет до 616 тысяч рублей.