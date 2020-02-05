Кудрин: коронавирус навредит экономике России

Такое мнение высказал председатель счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, ожидается падение выручки России от экспорта нефти уже в первом квартале 2020 года.

Экономист написал об этом в своем микроблоге в Twitter:

"В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна".

Стоит отметить, что по итогам 2019 года, ВВП России вырос на 1,3%. Такие данные накануне привел Росстат.