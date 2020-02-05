Центробанк России выявил новую схему работы кредиторов-мошенников.
Так, "черные" кредиторы выдают средства гражданину или индивидуальному предпринимателю, а затем пропадают на длительный период времени.
Выходит, что должнику по факту некому выплачивать деньги, при этом, согласно условиям договора, процентная ставка может увеличиваться, и задолженность быстро вырастет. Спустя определенное время кредитор появляется и требует через суд сразу погашения всей суммы с процентами.
Представители регулятора отметили, что по закону запрещается судебное взыскание долгов в пользу "черных" кредиторов. Но в случае заключения гражданско-правового договора может возникать трудность с доказательствами того, что истец — "черный" кредитор, выдающий средства на регулярной основе.
Также в ЦБ пояснили, что ряд мошеннических организаций мимикрируют под законно действующие компании, ведущие деятельность под надзором Банка России.
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