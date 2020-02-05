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Источник Правда.Ру

Треть доходов бюджету Украины принесли платежи "Газпрома"

Экономика

"Нафтогаз Украины" в январе получил от "Газпрома" свыше 578 миллионов долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в соцсети написал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он пояснил, что 239,5 миллиона были получены за транзит в декабре, немногим более 175 миллионов — это предоплата за январь, а почти 164 миллиона — предоплата за февраль.

"Если провести сравнение с доходами госбюджета за январь текущего года, это почти 33% (1/3 от всех доходов госбюджета)", — пояснил Витренко.

По его словам, если бы Киеву не удалось настоять на своих условиях контракта, на поставках газа страна заработала бы на 338,9 миллионов меньше.

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