Китай, в котором сейчас свирепствует эпидемия коронавируса, вынужденно приостановил ряд производств, в том числе и иностранных, на своей территории.
Как подсчитали российские экономисты, для нашей страны, это "чревато" подорожанием целого ряда товаров. В первую очередь — смартфонов, электронных гаджетов и автомобильных запчастей.
"Каждая неделя простоя китайских фабрик будет добавлять до 3% к цене товара на российском рынке",
— уверены финансовые аналитики.
"Цены будут увеличиваться от 1,5% до 3% в зависимости от типа товаров. Это коснется не только всех китайских брендов, но еще и Apple и частично Samsung", — уверен Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.
Что же касается запчастей, то, это не самая большая проблема.
По словам Сергея Когогина,
"с марта объемы производства могут сократиться на фоне рисков с поставками китайских запчастей".
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