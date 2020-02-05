Как коронавирус ударит по кошелькам россиян

Китай, в котором сейчас свирепствует эпидемия коронавируса, вынужденно приостановил ряд производств, в том числе и иностранных, на своей территории.

Как подсчитали российские экономисты, для нашей страны, это "чревато" подорожанием целого ряда товаров. В первую очередь — смартфонов, электронных гаджетов и автомобильных запчастей.

"Каждая неделя простоя китайских фабрик будет добавлять до 3% к цене товара на российском рынке",

— уверены финансовые аналитики.

Электроника

"Цены будут увеличиваться от 1,5% до 3% в зависимости от типа товаров. Это коснется не только всех китайских брендов, но еще и Apple и частично Samsung", — уверен Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.

Запчасти

Что же касается запчастей, то, это не самая большая проблема.

По словам Сергея Когогина,