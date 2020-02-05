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Источник Правда.Ру

Ужесточение политики Минфина к внешним должникам дало первые результаты

Экономика » Финансы

Иностранные правительства начали возвращать РФ полученные от нее кредиты. Причем, даже в большем, чем ожидалось, объеме.

Как сообщает казначейство РФ, в 2019 году России было возвращено иностранными партнерами долгов на сумму 250 млрд рублей. А в долг наша страна предоставила 215 млрд.

"Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ", — отмечают финансисты.

И отметили, что до этого момента "положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году: тогда вернули долгов на 53 млрд рублей, а в долг было предоставлено 14 млрд".

С чего бы вдруг?

Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-Банка" считает, что рост платежей иностранных заемщиков — заслуга Минфина, который ужесточил свою политику в этом вопросе.

"Если раньше ведомство могло закрыть на что-то глаза, пролонгировать заем, то теперь стоит задача максимально истребовать своевременную уплату по кредитам", — говорит Орлова.

А "последней каплей в чаще терпения" российского Минфина стали проблемы с возвратом кредита в $3,5 млрд Венесуэлой, которая в один непрекрасный момент была фактически отрезана от мировой платежной системы.

Это стало сигналом. И теперь Минфин больше не склонен пролонгировать кредиты, требует своевременной их оплаты, без всяких скидок на обстоятельства.

Темы минфин кредиты возврат внешних долгов
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