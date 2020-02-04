Москва получила 118 млрд рублей от компаний с благоустроенных улиц

Около 118 миллиардов рублей поступило в бюджет Москвы в качестве налогов от компаний, находящихся на благоустроенных улицах. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что число пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось в 4 раза.