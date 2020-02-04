Около 118 миллиардов рублей поступило в бюджет Москвы в качестве налогов от компаний, находящихся на благоустроенных улицах. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он пояснил, что число пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось в 4 раза.
"В форме налоговых поступлений от объектов инфраструктуры, торговли, туризма только от компаний, которые расположены на благоустроенных улицах, мы в 2019 году получили в виде налогов около 118 миллиардов рублей, конечно, все это окупается и приносит прибыль, поэтому рассуждать о том, что, имея такие возможности и средства для создания комфорта, это убыточно, это совершенно неверно", — пояснил Бирюков в эфире одной из радиостанций.
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