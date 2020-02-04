Госдума разрешила оформлять на работу по электронным договорам

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает оформлять с сотрудниками электронные трудовые договоры вместо бумажных.

Как сообщает "Росбалт", в настоящее время заключать договоры о приеме на работу в электронной форме разрешается с удаленными работниками. В Госдуме хотят распространить эту возможность на весь персонал по аналогии с электронными трудовыми книжками, заводить которые в России разрешили с 1 января этого года.

Отмечается, что на первом этапе заключать электронные договоры будут в качестве эксперимента с 1 апреля по 31 декабря текущего года. При этом дублировать документы на бумажных носителях не потребуется.