Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает оформлять с сотрудниками электронные трудовые договоры вместо бумажных.
Как сообщает "Росбалт", в настоящее время заключать договоры о приеме на работу в электронной форме разрешается с удаленными работниками. В Госдуме хотят распространить эту возможность на весь персонал по аналогии с электронными трудовыми книжками, заводить которые в России разрешили с 1 января этого года.
Отмечается, что на первом этапе заключать электронные договоры будут в качестве эксперимента с 1 апреля по 31 декабря текущего года. При этом дублировать документы на бумажных носителях не потребуется.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.