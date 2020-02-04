Авиабилеты из России в другие страны увеличатся в цене на 3% с 5 февраля текущего года из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
"За основу при пересчете возьмут курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны", — сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
По данным Центробанка на 3 февраля, 1 евро стоил 70 рублей, 1 доллар — 63 рубля.
Напомним, в декабре представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявили, что не ожидают подорожания авиабилетов в будущем 2020 году, так как не видят для этого причин.
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