Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за рубеж

Авиабилеты из России в другие страны увеличатся в цене на 3% с 5 февраля текущего года из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

"За основу при пересчете возьмут курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны", — сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По данным Центробанка на 3 февраля, 1 евро стоил 70 рублей, 1 доллар — 63 рубля.

Напомним, в декабре представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявили, что не ожидают подорожания авиабилетов в будущем 2020 году, так как не видят для этого причин.