Эксперт назвала причину низких темпов роста ВВП

Причины "столь низких" темпов роста ВВП РФ по результатам прошедшего года вызваны "последствиями повышения" ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в начале прошлого года с 18% до 20%, а также "одновременными невысокими темпами роста реальных доходов граждан", которые в 2019-м году выросли всего на 0,8%.

Такую позицию высказала заместитель руководитель ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Она добавила, что накануне Росстат опубликовал первую оценку, в соответствии с которой экономика страны в 2019 году прибавила 1,3% к прошлому году, а объемы ВВП-2019 составили 109,362 трлн рублей.

В результате, подчеркнула эксперт,