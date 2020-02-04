Совет директоров Центробанка в ходе заседания в пятницу, 7 февраля, понизит ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6%. такого мнения придерживаются многие эксперты.
Как пишет "РБК", это соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg — уменьшения ставки ожидают 12 из 21 аналитиков. Но девять экспертов считают, что регулятор не будет смягчать политику, поскольку назначение нового правительства, дополнительные меры социальной помощи населению от властей и китайский коронавирус, уже повлиявший на мировые и отечественные рынки, ведут к неопределенности.
Совет директоров Банка России должен будет принять трудное решение, написали в своем обзоре аналитики "ВТБ Капитала": рынки стремятся понять, как ЦБ РФ оценивает ожидаемый переход кабмина к более уверенному расходованию бюджета, и как поменяется политика самого регулятора, который вынужден заняться поиском баланса между последовательностью своих заявлений и потребностью вовремя реагировать на изменения внешних условий.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.