Эксперты прогнозируют новое снижение ставки Центробанка

Совет директоров Центробанка в ходе заседания в пятницу, 7 февраля, понизит ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6%. такого мнения придерживаются многие эксперты.

Как пишет "РБК", это соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg — уменьшения ставки ожидают 12 из 21 аналитиков. Но девять экспертов считают, что регулятор не будет смягчать политику, поскольку назначение нового правительства, дополнительные меры социальной помощи населению от властей и китайский коронавирус, уже повлиявший на мировые и отечественные рынки, ведут к неопределенности.