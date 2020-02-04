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Илон Маск пригласил на работу школьников

Экономика

Компания Tesla ищет новых сотрудников, написал Илон Маск вчера, 3 февраля в соцсети. При этом диплом бакалавра не иметь не обязательно, компания готова взять даже вчерашних школьников.

Отмечается, что нужны специалисты по разработке компьютерных чипов и программисты — в особенности те, которые могут работать с массивами данных, искусственным интеллектом, нейросетями и знают языки Python и С++. При этом главным требованием выступает глубокое "осознание возможностей искусственного интеллекта и применения его посредством нейросетей", которое надо показать в ходе "жесткого теста на способность писать код".

Поиск новых работников обусловлен все нарастающим массивом данных, который компания Tesla накопила при помощи почти миллиона электромобилей, которые ездят по всему свету. Любая "Тесла" отсылает в компанию огромный объем данных, в том числе картинки с камер, показания датчиков и радаров. Все это, по утверждению Маска, позволит компании в ближайшей перспективе создать на 100% автономный автомобиль.

Темы tesla вакансии илон маск
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