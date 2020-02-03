В процессе торгов на бирже Intercontinental Exchange в Лондоне цены на нефть Brent опустились ниже 55 долларов за баррель.
Последний раз цена на Brent была менее 55 долларов 3 января прошлого года.
РФ находится на втором месте в мире по самому дешевому топливу и в середине рейтинга стран, в которых доступные цены на бензин.
Самые низкие цены на бензин — в Казахстане (литр 95-го бензина стоит 27,7 рубля). В РФ литр такого бензина можно купить за 45,8 рубля.
ОПЕК может спасти ситуацию, но при условии, что Трамп не позвонит саудовскому принцу Мохаммаду и не предложит сговор. В 2014 году сговор Обамы с королем Салманом привел к обвалу нефти с 117 $ до 50$ за баррель, а курс 32 р. за доллар сменился на 64 рубля за доллар.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спрос на нефть в Китае из-за коронавируса упал на 20%.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.