Цена на нефть Brent упала ниже $55

В процессе торгов на бирже Intercontinental Exchange в Лондоне цены на нефть Brent опустились ниже 55 долларов за баррель.

Стоимость одного барреля предлагали всего за 54,9 доллара

Последний раз цена на Brent была менее 55 долларов 3 января прошлого года.

РФ находится на втором месте в мире по самому дешевому топливу и в середине рейтинга стран, в которых доступные цены на бензин.

Самые низкие цены на бензин — в Казахстане (литр 95-го бензина стоит 27,7 рубля). В РФ литр такого бензина можно купить за 45,8 рубля.

ОПЕК может спасти ситуацию, но при условии, что Трамп не позвонит саудовскому принцу Мохаммаду и не предложит сговор. В 2014 году сговор Обамы с королем Салманом привел к обвалу нефти с 117 $ до 50$ за баррель, а курс 32 р. за доллар сменился на 64 рубля за доллар.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спрос на нефть в Китае из-за коронавируса упал на 20%.