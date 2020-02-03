ВВП в России вырос на 1,3% в 2019 году

Темпы роста ВВП в России в прошлом году, согласно первой оценке Росстата, составили 1,3%.

Как передает ТАСС, в докладе "О производстве и использовании валового внутреннего продукта", в актуальных ценах объем ВВП составляет 109361,5 миллиардов рублей.

Напомним, по прогнозу Министерства экономического развития, рост ВВП по результатам 2019 года также должен был достигнуть 1,3%.