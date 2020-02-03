Темпы роста ВВП в России в прошлом году, согласно первой оценке Росстата, составили 1,3%.
Как передает ТАСС, в докладе "О производстве и использовании валового внутреннего продукта", в актуальных ценах объем ВВП составляет 109361,5 миллиардов рублей.
Напомним, по прогнозу Министерства экономического развития, рост ВВП по результатам 2019 года также должен был достигнуть 1,3%.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.