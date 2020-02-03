Поклонская негативно высказалась о росте цен на маски в аптеках

Депутат Госдумы Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") осудила аптечный бизнес РФ за повышение цен на медицинские маски, спрос на которые значительно увеличился после информации об эпидемии коронавируса.

«Видимо, кто-то от стремления нажиться на панике и собственной наглости "улетел в космос". В Забайкалье за день почти десятикратно подорожали медицинские маски. В Курской области их стоимость накрутили в 35 раз! Я напомню тем, кто забыл: аптека — это не обычный бизнес. Это место, куда граждане обращаются за спасением. Коронавирус является страшной и смертельной заразой. Люди и так испуганы известиями из Китая. В этой ситуации действует вечный принцип: "Кому война, а кому — мать родна"», — сказала депутат.

Поклонская также обратила внимание, что в аптеках страны и так присутствует огромное число разных медикаментов-"пустышек" по ценам, равным месячной оплате коммунальных платежей в квартире.