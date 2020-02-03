Эксперт высказалась по инициативе Жириновского о зарплатах домохозяйкам

Недавно лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать зарплату домохозяйкам. Речь шла о сумме, равной МРОТ (примерно 12 тыс. рублей ежемесячно).

В комментарии для "Правды.Ру" президент общественной организации "Здоровье женщин С-П", руководитель программы "Здоровый образ жизни" Санкт-Петербургского социально-экономического университета, профессор Лидия Симбирцева пояснила, насколько реальна реализация этой меры в нашей стране.

По ее мнению, эта идея вряд ли будет претворена в жизнь. При этом эксперт отметила, что это стало бы хорошей поддержкой для женщин с детьми — особенно если они воспитывают их одни.

Почему инициатива нереальна?

Одной из главных причин, почему женщины-домохозяйки в нашей стране, скорее всего, не дождутся этих выплат, Лидия Симбирцева назвала отсутствие у властей средств на такого рода проекты.

При этом инициативу Жириновского эксперт считает "популистским вбросом". И добавила, что глава ЛДПР прекрасно понимает, что эта мера в нашей стране на данном этапе неисполнима.