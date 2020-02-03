Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

Вследствие эпидемии коронавируса типа 2019-nCoV резко понизился спрос на нефть в Китае. Так, ежесуточное потребление нефти в стране уже уменьшилось приблизительно на 3 миллиона баррелей, то есть на 20%. О влиянии коронавируса на международный рынок нефти заявил и руководитель Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По словам чиновника, распространение инфекции в некоторых случаях привело к остановке производств и закрытию автодорог, что выступило причиной сокращения спроса на нефть. Зангане также пояснил, что сокращение спроса в условиях сохранения предложения всегда вызывает падение цен.