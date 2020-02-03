Вследствие эпидемии коронавируса типа 2019-nCoV резко понизился спрос на нефть в Китае. Так, ежесуточное потребление нефти в стране уже уменьшилось приблизительно на 3 миллиона баррелей, то есть на 20%. О влиянии коронавируса на международный рынок нефти заявил и руководитель Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
По словам чиновника, распространение инфекции в некоторых случаях привело к остановке производств и закрытию автодорог, что выступило причиной сокращения спроса на нефть. Зангане также пояснил, что сокращение спроса в условиях сохранения предложения всегда вызывает падение цен.
"Рынок нефти находится под давлением, цены упали свыше чем на $5 за баррель, требуются усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию", — уточнил министр, и отметил, что Иран по причине введенных в отношении него ограничений не будет вести переговоры об уменьшении добычи.
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