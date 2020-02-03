Закон об инициативных платежах граждан в доходную систему России на рассмотрение Госдумы внесли член Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.
Отмечается, что закон преследует целью урегулирование вопросов отражения в региональных бюджетах инициативных платежей. Речь идет о добровольных платежах компаний и физлиц для реализации предложений жителей по решению вопросов местного значения.
А именно, предлагается дополнить статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса России положениями, согласно которым инициативные платежи отнесут к неналоговым доходам бюджетов, а также их исключат из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов для обеспечения направления этих средств только на исполнение предложений местного населения по решению конкретных вопросов местного значения.
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