Жириновский предложил платить домохозяйкам 12 тыс.рублей в месяц

Домохозяйки в России могут получать зарплату за свой труд. Такое предложение планирует ввести на рассмотрение Госдумы Владимир Жириновский.

Он убежден, что если в семье три человека и женщина за всеми ухаживает, а не ходит на работу, то у нее есть право получать вознаграждение. Речь идет о сумме в размере минимальной зарплаты (МРОТ), что составляет немногим более 12 тысяч рублей.

"Сейчас говорят о внедрении мер по повышению рождаемости. Пособие для женщин, ведущих домашнее хозяйство — это тоже поддержка семьи. Они занимаются приготовлением еды, стирают, убирают, воспитывают детей, отводят их в школу или детский сад, ходят в магазины, выполняют все домашние дела. Это является тяжелым, изнуряющим, монотонным трудом", — пояснил Жириновский.

В Государственной Думе отметили, что предложение достойное, но вряд ли оно найдет поддержку в ближайшем будущем. Причина в том, что пока нет рассчетов, сколько финансовых вливаний потребует реализация этого проекта. Но депутаты предполагают, что речь идет о больших суммах.