Глава КамАЗа Сергей Когогин заявил, что у компании могут возникнуть проблемы с закупкой комплектующих, которые производятся в Китае. По его словам, это чревато тем, что компания будет вынуждена снизить объемы производства. Когогин утверждает, что это произойдет, если эпидемиологическая ситуация в Китае будет ухудшаться.
"В целях минимизации возможного ущерба Когогин создал и возглавил штаб по оперативному реагированию на возникающие вызовы. В рамках этого штаба при необходимости должны быть произведены корректировки модельного ряда для производства, проведена превентивная работа с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей, в случае если поставщик не будет готов выполнить контрактные обязательства", - говорится в официальном сообщении компании.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.