КамАЗ может сократить производство из-за коронавируса

Глава КамАЗа Сергей Когогин заявил, что у компании могут возникнуть проблемы с закупкой комплектующих, которые производятся в Китае. По его словам, это чревато тем, что компания будет вынуждена снизить объемы производства. Когогин утверждает, что это произойдет, если эпидемиологическая ситуация в Китае будет ухудшаться.