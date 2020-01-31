АПАБАНК лишился лицензии Центробанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у столичной финансовой организации "АПАБАНК".

Структура занимала 369-е место в отечественной банковской системе и не входил в систему страхования вкладов.

Регулятор обвинил банк в занижении объема резервов и завышении стоимости своего имущества. Приводимые организацией в отчетности показатели расходились с реальными данными более чем на 40%. Также 70% кредитного портфеля АПАБАНКа состояла из проблемных ссуд. Помимо этого, банком нарушались федеральные законы в банковской сфере.